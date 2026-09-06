Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en una serie de ataques israelíes contra distintas localidades de la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, según el balance inicial del Ministerio de Salud Pública libanés, mientras Israel afirmó que sus fuerzas estaban respondiendo al lanzamiento de drones de Hezbolá contra sus soldados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó de dos muertos y dos heridos en Nabatieh al Fawqa; ocho heridos, entre ellos una mujer y un niño, en un barrio de la ciudad de Nabatieh; dos muertos y seis heridos, incluidos dos niños, en Arab Salim; y cuatro heridos en Kafr Rumman.

Según fuentes locales citadas por la agencia nacional de noticias libanesa, los bombardeos comenzaron alrededor de las 05:00 hora local y afectaron viviendas y otras instalaciones en Nabatieh y sus alrededores.

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En Kafr Rumman, varios ataques aéreos destruyeron una vivienda próxima a la zona industrial, donde varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Nabatieh, donde posteriormente recibieron el alta, según las mismas fuentes.

En Arab Salim, los bombardeos causaron la muerte de dos personas y heridas a otras seis después de que el Ejército israelí emitiera una advertencia para evacuar un edificio de la localidad.

En Nabatieh al Fawqa, un ataque aéreo destruyó una vivienda y causó daños en parte del antiguo Hospital Ghandour, un edificio que llevaba años fuera de servicio, de acuerdo con las fuentes locales.

La ciudad de Nabatieh sufrió asimismo daños en un edificio histórico, así como en dependencias de los departamentos regionales de Finanzas y Agricultura.

Un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se dirige a Naqoura. Foto: EFE/EPA/Wael Hanzeh

Otros bombardeos alcanzaron unos jardines, una motocicleta en la carretera entre Nabatieh y Nabatieh al Fawqa y el barrio de Deir, mientras la artillería israelí bombardeó de forma intermitente las inmediaciones de Tell al Dabsha y Doha Kafr Rumman.

Un conflicto que se alarga

Estos ataques se producen después de que el Ejército israelí afirmara este domingo que sus fuerzas habían derribado uno de los dos drones que, según Israel, fueron lanzados por Hezbolá contra soldados israelíes que operaban en la denominada Zona de Seguridad del sur del Líbano.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés citadas el pasado viernes, los ataques israelíes han causado 4.353 muertos y 12.323 heridos en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado el viernes la “conquista” de la cresta de Ali Taher, una elevación estratégica en la que, según Israel, el grupo Hezbolá tenía un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.