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Resumen

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Una fotografía tomada desde la aldea de al-Hanniyeh, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo de Israel contra la cercana aldea de al-Mansouri el 5 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Una fotografía tomada desde la aldea de al-Hanniyeh, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo de Israel contra la cercana aldea de al-Mansouri el 5 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en una serie de ataques israelíes contra distintas localidades de la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, según el balance inicial del Ministerio de Salud Pública libanés, mientras Israel afirmó que sus fuerzas estaban respondiendo al lanzamiento de drones de Hezbolá contra sus soldados.

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