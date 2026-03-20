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Israel también dijo haber lanzado durante el viernes oleadas de ataques contra infraestructuras militares y puntos de lanzamientos de misiles de Irán. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Israel también dijo haber lanzado durante el viernes oleadas de ataques contra infraestructuras militares y puntos de lanzamientos de misiles de Irán. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Por Agencia EFE

Las fuerzas israelíes atacaron “objetivos del régimen iraní” en Teherán durante la madrugada del sábado, informaron fuentes castrenses, justo cuando se cumplen tres semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

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