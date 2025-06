Dos de las más importantes centrales nucleares de Irán tienen instalaciones subterráneas que son difíciles de ser destruidas con las bombas que posee Israel, se trata de Natanz y Fordow.

La central nuclear de Natanz, ubicada en el centro de Irán, está diseñada principalmente para enriquecer uranio mediante centrifugadoras. Parte del complejo está en la superficie y una sección importante de sus instalaciones está bajo tierra, construida con capas de concreto armado y acero a una profundidad estimada de entre 8 y 23 metros, protegida además por una gruesa capa de tierra.

Daños en la planta de Natanz. (AFP).

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado que la infraestructura eléctrica de Natanz ha sido destruida por los bombardeos de Israel, y que la pérdida de energía podría haber dañado las centrifugadoras que están bajo tierra. Además, dijo tener indicios de que las salas subterráneas de la planta han sido alcanzadas por los ataques.

Sin embargo, Irán negó el miércoles que Natanz haya sido dañada de forma importante, pero advirtió que no puede excluirse el riesgo de que se produzca alguna fuga de radiación que podría causar una contaminación más allá de las fronteras del país.

Una imagen satelital de la planta de Fordow en Irán.

En cuanto a la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, Israel la atacó el viernes, pero el OIEA informó el lunes que no se vio afectada.

Fordow, ubicada al sur de Teherán, cerca de la ciudad de Qom, está construida dentro de una montaña, lo que la convierte en una de las instalaciones nucleares más fuertemente protegidas de Irán.

La planta fue diseñada desde el inicio con infraestructura defensiva: está enterrada bajo al menos 80 metros de roca y hormigón, lo que la hace extremadamente difícil de destruir incluso con bombas antibúnker de alta potencia.

Su localización fue mantenida en secreto hasta el 2009.

Expertos en defensa consideran que Fordow es uno de los blancos más difíciles de neutralizar para Israel.

En teoría, Fordow está diseñada para producir uranio enriquecido al 20%. Pero un informe del OIEA del 31 de mayo halló que Irán había incrementado significativamente su producción de uranio enriquecido al 60%, acercándose al nivel del 90% necesario para fabricar un arma nuclear.

¿Cómo es la bomba que destruye búnkeres?

Un B-2 Spirit despega tras una misión de reabastecimiento sobre el Océano Pacífico el martes 30 de mayo de 2006. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU./Sargento Bennie J. Davis III). / SSgt Bennie J. Davis III

La bomba estadounidense GBU-57 MOP, más conocida como “rompe-búnkeres” o Penetrador Masivo de Artillería, es la única que podría destruir por completo Natanz y quizá Fordow.

Estas bombas se lanzan exclusivamente desde bombarderos estadounidenses estratégicos B-2 Spirit, que son aviones furtivos diseñados para vulnerar defensas aéreas altamente protegidas.

La GBU-57 MOP pesa aproximadamente 13.600 kilos, mide 6,2 metros de largo, 80 centrímetros de ancho y es capaz de penetrar más de 60 metros de hormigón armado, 40 metros de roca sólida y 200 metros de tierra antes de detonar.

Contiene alrededor de 2.400 kilos de explosivos de alta potencia, diseñados para causar un colapso interno en estructuras subterráneas.

Prototipo de la bomba GBU-57 MOP, 2009. (Dominio público).

A diferencia de muchos misiles o bombas que detonan su carga al impactar, estas ojivas rompe-búnkeres buscan primero enterrarse en el suelo y solo explotan cuando alcanzan la instalación subterránea. Para ese fin, está equipada con un sistema de espoleta retardada para detonar en el momento óptimo.

Cada avión B-2 Spirit puede transportar dos GBU-57 MOP. Las bombas pueden ser lanzadas una tras otra para perforar más y más profundo con cada explosión.

Una imagen de archivo sin fecha muestra un bombardero B-2 Spirit lanzando un casquillo de bomba B61-11 desde un lugar desconocido. (Foto por DOD / AFP).

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies, tomada el 12 de febrero de 2025, muestra una vista general de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow. (AFP). / -

Hasta ahora, la GBU-57 MOP no ha sido utilizada en combate, pero ha sido desplegada por Estados Unidos como instrumento de disuasión.

La bomba GBU-57. (AFP).

El diseño de esta bomba es de principios de la década del 2000. En el 2009 se realizó un pedido de 20 unidades a Boeing, según la agencia AFP.

Pero si es usada contra Fordow no solo podría destruir las instalaciones, también hay la posibilidad de que libere material nuclear, pues ahí se enriquece uranio.

¿Se la dará Trump a Israel? El miércoles el madatario no cerró la posibilidad de involucrar a Estados Unidos en los ataques a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa el 18 de junio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

“Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer”, declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron si Estados Unidos bombardeará Irán.

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, la entrega a Israel de la bomba sería un involucramiento directo de Estados Unidos en la acción sobre Irán, pues la única forma en la que estas pueden ser lanzadas es desde aviones de guerra pesados que EE.UU. tiene e Israel no.

“Estaríamos viendo a Estados Unidos atacar directamente a Irán si se lanza la bomba antibúnkeres”, dijo Belaunde a El Comercio.

El analista agregó que si bien Israel ha manifestado que con las bombas que tiene, las GBU-28 capaces de penetrar 6 metros de concreto, puede destruir el programa nuclear de Irán si las usa de manera constante contra sus blancos, de todas maneras va a necesitar la GBU-57 MOP si quiere cumplir con su objetivo.

Belaunde también sostuvo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hábilmente entró en esta guerra sin tener todas las armas que necesita con el fin de terminar arrastrando a Estados Unidos, pero agregó que no hay una decisión en Washington porque dentro del propio Gobierno de Trump hay divisiones.

Remarcó que Trump había apostado por la estrategia diplomática ante Irán, pero que ahora es incierto si finalmente terminará dando el paso adelante para involucrarse en la guerra.

Belaunde advirtió que la participación de Estados Unidos tendrá consecuencias. “Irán podría atacar en el Estrecho de Ormuz, lo que generaría un problema gravísimo con el tránsito de petróleo, y como consecuencia de ello se dispararía el precio del crudo, lo que a su vez provocaría el alza de la gasolina en Estados Unidos, y en el mundo general. Pero a Trump lo que le importa es lo que pasa en su país, y no le va a convenir un alza de la gasolina. Hay muchos riesgos que están asociados a una posible intervención norteamericana".

En cuanto a la reacción de los aliados de Irán, como Rusia, China y Corea del Norte, Belaunde consideró que estos solo apelarán a la retórica. “China no se mete, a pesar de ser un socio importantísimo de Irán. Rusia tampoco, puede hablar, criticar a Estados Unidos, pedirle que no intervenga, pero no va a hacer nada más. Corea del Norte menos, porque hasta donde sé no hay ni siquiera un acuerdo entre ese país e Irán”.

