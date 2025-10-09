Ben Gvir votará contra el acuerdo para Gaza y dejará el Gobierno si no se acaba con Hamás

Escucha la noticia
Ben Gvir votará contra el acuerdo para Gaza y dejará el Gobierno si no se acaba con HamásResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, afirmó que su partido votará en contra del acuerdo para un alto el fuego en Gaza que el Gobierno israelí prevé ratificar este jueves, e insistió en que dejará el Ejecutivo de coalición si no se desmantela el gobierno de Hamás en Gaza.
En un mensaje en X, Ben Gvir indicó que su voto en contra se debe a que en el acuerdo se incluye la liberación de presos palestinos.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Israel afirma que el alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de que firme el acuerdo
“No podremos alzar la mano a favor de un acuerdo que libere a estos terroristas asesinos, y nos opondremos a él en el gobierno”, afirmó en el mensaje.
Y volvió a avisar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su partido, Fuerza Judía, dejará el Gobierno si el grupo islamista Hamás “continúa en Gaza”.
“Bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás continúe en Gaza. Esto es una línea roja clara. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así será”, explicó.
Y añadió: “Si el gobierno de Hamás no se desmantela, o si solo se nos dice que se desmantela cuando en realidad seguirá existiendo bajo una apariencia diferente, Poder Judío desmantelará el gobierno”.
Este jueves noche se reúnen en Jerusalén el Gabinete de Seguridad israelí primero, y el consejo de ministros después, para ratificar el acuerdo al que se llegó esta madrugada en Egipto para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los 48 rehenes (20 con vida) que siguen allí.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Hamás afirma que EE.UU. y mediadores le dieron garantías de que la guerra en Gaza terminó
- F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.
- Peruanos con Propósito: “La única manera de recibir bendiciones es poder dárselas a otros”
- Justicia argentina ordena 25 allanamientos por caso de corrupción en Agencia de Discapacidad
- Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza
Contenido sugerido
Contenido GEC