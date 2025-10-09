Ben Gvir votará contra el acuerdo para Gaza y dejará el Gobierno si no se acaba con Hamás

El ministro de extrema derecha israelí, Itamar Ben Gvir, asegura que votará en contra de un acuerdo para Gaza y dejará el Gobierno si no se acaba con Hamás. (Menahem KAHANA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono , afirmó que su partido votará en contra del acuerdo para un que el Gobierno israelí prevé ratificar este jueves, e insistió en que dejará el Ejecutivo de coalición si no se desmantela el gobierno de en .

En un mensaje en X, Ben Gvir indicó que su voto en contra se debe a que en el acuerdo se incluye la liberación de presos palestinos.

No podremos alzar la mano a favor de un acuerdo que libere a estos terroristas asesinos, y nos opondremos a él en el gobierno”, afirmó en el mensaje.

Y volvió a avisar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su partido, Fuerza Judía, dejará el Gobierno si el grupo islamista Hamáscontinúa en Gaza”.

Bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás continúe en Gaza. Esto es una línea roja clara. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así será”, explicó.

Y añadió: “Si el gobierno de Hamás no se desmantela, o si solo se nos dice que se desmantela cuando en realidad seguirá existiendo bajo una apariencia diferente, Poder Judío desmantelará el gobierno”.

Este jueves noche se reúnen en Jerusalén el Gabinete de Seguridad israelí primero, y el consejo de ministros después, para ratificar el acuerdo al que se llegó esta madrugada en Egipto para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los 48 rehenes (20 con vida) que siguen allí.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

