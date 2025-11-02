Militantes palestinos de Hamás se encuentran cerca de un vehículo de la Cruz Roja Internacional (CICR), en la ciudad de Gaza, el 2 de noviembre de 2025. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza
La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza

La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza

El (ICRC) recibió en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de en , anunció el en un comunicado.

De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza”, recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

MIRA AQUÍ: La Policía israelí localiza con vida a la exjefa jurídica militar Yifat Tomer-Yerushalmi que estaba desaparecida

Aunque Hamás no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, así como de su carné de conducir, al anunciar la entrega de tres cuerpos.

Hamami tiene el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023, día en el que los milicianos gazatíes mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguraron haber hallado este domingo tres cuerpos en el sur de Gaza, cuya entrega dispuso para la tarde.

El sábado, la Cruz Roja accedió junto a fuerzas egipcias y miembros de Al Qasam a Beni Suhaila, al este de Jan Yunis (sur), para buscar cuerpos de rehenes. Beni Suhaila aún está bajo control del Ejército israelí al encontrarse más allá de la ‘línea amarilla’.

La ‘línea amarilla’ es la frontera imaginaria hasta la que el Ejército de Israel tuvo que retirarse al entrar en vigor el alto el fuego, y todo el territorio entre esta demarcación y la divisoria entre Israel y Gaza (un perímetro de más del 50 % del enclave) sigue bajo dominio de las fuerzas armadas.

MÁS INFORMACIÓN: Israel: principal abogada militar autorizó filtración de video de tortura y abusos a detenido palestino

Hasta este domingo, Hamás y las milicias gazatíes mantenían en su poder los cadáveres de once rehenes en el enclave. En caso de que el instituto forense israelí confirme que los tres cuerpos devueltos se corresponden con los de cautivos, pasarán a ser ocho.

Este viernes, el grupo terrorista hizo entrega de tres cuerpos a la Cruz Roja que, una vez identificados en Israel, resultaron no pertenecer a ningún rehén. Esto sin embargo no tuvo consecuencias ya que Hamás había notificado con anterioridad desconocer a ciencia cierta la identidad de los cadáveres que entregaba.

Israel devolvió poco después los tres cuerpos a Gaza.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)
