Un vehículo del CICR conduce a rehenes al punto fronterizo de Rafah con Egipto como parte de un acuerdo de transferencia el 26 de noviembre de 2023. Foto: Mohammed Abed/AFP
Un vehículo del CICR conduce a rehenes al punto fronterizo de Rafah con Egipto como parte de un acuerdo de transferencia el 26 de noviembre de 2023. Foto: Mohammed Abed/AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir más cuerpos de rehenes de Hamás
Resumen de la noticia por IA
La Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir más cuerpos de rehenes de Hamás

La Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir más cuerpos de rehenes de Hamás

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de la para recibir “varios ataúdes de rehenes fallecidos”, informó el en un comunicado.

En la nota, el Ejército “que cumpla con el acuerdo y realice los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes fallecidos”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La entrega de estos nuevos cuerpos se produce después de momentos de tensión al haber entregado hasta el momento Hamás solo a 4 de los 28 restos de rehenes que había en la Franja.

PUEDES VER: Televisión de Hamás difunde video de ejecución de ocho supuestos “colaboradores” de Israel en Gaza

Poco antes de este mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias “en las próximas horas” de la entrega de nuevos cadáveres.

El retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamás ha tensionado el acuerdo con Israel, que estaba estudiando restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Pese a que Egipto esperaba reabrir este paso “en las próximas horas”, una fuente gubernamental israelí informó a EFE de que responsables de seguridad recomendaron al Gobierno . El Ejecutivo israelí no se ha pronunciado al respecto.

Fotografías de los rehenes que fueron liberados por Hamás en una exhibición. Foto: AFP
Fotografías de los rehenes que fueron liberados por Hamás en una exhibición. Foto: AFP

Una fuente de seguridad egipcia próxima a las negociaciones dijo a EFE que Hamás ha transmitido a los mediadores del alto el fuego -Egipto, Catar y Estados Unidos- su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza y asegura estar “realizando esfuerzos” para cumplir con lo acordado.

El acuerdo de alto el fuego diseñado por el presidente estadounidene, , contemplaba la liberación este lunes de los 20 rehenes vivos, que fueron puestos en efecto en libertad, y la entrega también de los cuerpos de todos los cautivos fallecidos.

No obstante, ya se apuntaba al escenario de que su recuperación sería complicada y que algunos están desaparecidos, por lo que, según recoge el propio acuerdo, se creará un equipo de trabajo internacional que ayudará a hacerlo.

El grupo terrorista Hamás liberó el lunes 13 de octubre a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC