La ONU denuncia ley de Israel que permitiría cortar agua y electricidad a la UNRWA

Escucha la noticia
La ONU denuncia ley de Israel que permitiría cortar agua y electricidad a la UNRWAResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las Naciones Unidas denunciaron el martes la reciente legislación israelí que autoriza el corte del suministro de agua y electricidad a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), con el riesgo de privar a “millones de personas” de estos servicios básicos.
El Parlamento israelí aprobó el lunes un proyecto de ley respaldado por el gobierno que prohíbe suministrar agua o electricidad a inmuebles pertenecientes a la UNRWA. Además, el Estado podrá a partir de ahora tomar posesión de terrenos del dominio público israelí que hayan sido utilizados por la UNRWA.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria en 80 días de tregua, dice Gobierno en Gaza
En 2024 Israel ya había prohibido a la UNRWA operar en su territorio tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque del movimiento terrorista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, criticó el martes la nueva legislación, calificándola de “escandalosa” y afirmando que “se inscribe en el marco de una campaña sistemática y continua destinada a desacreditar a la UNRWA y a obstaculizar el papel central que desempeña” proporcionando asistencia a los refugiados palestinos.
Filippo Grandi, que dirige el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hasta finales de 2025 y es exjefe de la UNRWA, consideró la legislación israelí “muy lamentable”.
En una entrevista el martes con la AFP, recordó que la UNRWA, a diferencia de otras agencias de la ONU, presta servicios públicos básicos como educación y salud a millones de refugiados palestinos en Gaza y Cisjordania, así como en Líbano, Jordania y Siria.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médico Sin Fronteras
- Dónde está el Bella 1 y por qué Estados Unidos todavía no logra incautar el petrolero en fuga
- Qué son las garantías de seguridad por 15 años que EE.UU. ofrece a Ucrania y por qué Zelensky pide más
- Taiwán asegura que China no logró bloquear la isla con sus ejercicios militares
- Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía
Contenido sugerido
Contenido GEC