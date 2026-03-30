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El servicio de bomberos y rescate de Israel informó de que el incendio que estalló este mismo lunes en la refinería de Haifa, la ciudad más grande del norte del país, está ya controlado, y que no hay víctimas ni peligro para la población. Foto: EFE/Bomberos De Israel
El servicio de bomberos y rescate de Israel informó de que el incendio que estalló este mismo lunes en la refinería de Haifa, la ciudad más grande del norte del país, está ya controlado, y que no hay víctimas ni peligro para la población. Foto: EFE/Bomberos De Israel
/ Bomberos de Israel
Por Agencia EFE

La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, fue alcanzada este lunes por misiles iraníes por segunda vez desde el inicio de la guerra sin causar víctimas, según recogen varios medios locales, entre ellos el canal 12.

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