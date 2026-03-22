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El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán. (EFE/ Media Luna Roja Iraní)
El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán. (EFE/ Media Luna Roja Iraní)
/ Media Luna Roja iraní
Por Agencia EFE

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del “régimen terrorista iraní” en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

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