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Resumen

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Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. EFE/ Ejército de Israel.
Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. EFE/ Ejército de Israel.
Por Agencia AFP

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, comunicó el jueves a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, que Israel está decidido a mantener sus fuerzas en las “zonas de seguridad” que ha establecido en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

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