El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, comunicó el jueves a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, que Israel está decidido a mantener sus fuerzas en las “zonas de seguridad” que ha establecido en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

La oficina de Katz indicó en un comunicado que ambos conversaron durante la noche y que el ministro “hizo hincapié en la determinación de Israel de permanecer en las zonas de seguridad de Siria, Gaza y Líbano con el fin de proteger las fronteras de Israel y las comunidades cercanas a la frontera frente a las amenazas que plantean las fuerzas yihadistas”.

Esta declaración se produce luego de que Estados Unidos anunciara que las negociaciones celebradas el martes y miércoles en Roma entre Israel y Líbano habían sido “positivas”, y que “en los próximos días” comenzaría la implementación de las “zonas piloto”, de las cuales las tropas israelíes deben retirarse.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retirar las fuerzas israelíes de Siria y Líbano, según el medio estadounidense Axios.

Los dirigentes israelíes suelen mencionar esas “zonas de seguridad”, cuyos contornos siguen siendo imprecisos pero que las autoridades israelíes se sitúan a lo largo de las fronteras.

“Nunca le hemos pedido a Estados Unidos operar en nuestro lugar a lo largo de nuestras fronteras” , agrega el comunicado de Katz.

En Líbano y Gaza, las fuerzas israelíes están presentes sobre el terreno y efectúan operaciones diarias contra Hezbolá y Hamás.

En el caso del Líbano, las fuerzas israelíes siguen desplegadas en lo que el ejército describe como una “zona de seguridad” que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés, y continúan realizando ataques limitados en el sur.

En Gaza, el ejército israelí controla el 60% del territorio. Está presente en todo el perímetro exterior del territorio palestino, a lo largo de las fronteras con Israel y Egipto.

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