Israel comenzó el lunes una intensa campaña de bombardeos en el sur y el este de Líbano contra lo que asegura son lugares de almacenamiento de cohetes y misiles de Hezbolá, que supuestamente los esconde en zonas civiles para desde ahí atacar. La ofensiva se ha cobrado la vida de más de 550 personas en el Líbano y ha provocado el desplazamiento interno de decenas de miles de libaneses.

“Puedes oír a los aviones ahí arriba, atacamos todo el día. Tanto para preparar el terreno para la posibilidad de nuestra entrada como para seguir haciendo daño a Hezbolá”, dijo Halevi durante un ejercicio militar en la frontera.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi (centro), coordinando los bombardeos contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. (EFE/ EJERCITO ISRAEL).

Agregó que la “maniobra” israelí consistiría en entrar en pueblos del sur de Líbano que Hezbolá “ha convertido en una gran base militar”, para destruir la infraestructura del grupo en la zona, reseñó la agencia EFE.

El humo se eleva tras los ataques aéreos de Israel en la aldea de Kfar Rouman, en el sur del Líbano, el 25 de setiembre del 2024. (AP / Hussein Malla).

De acuerdo con Jerusalem Post, el mayor general Gordon, al hablar ante la Brigada 7, enfatizó en que las acciones de Israel deben cambiar la realidad de seguridad de los 60.000 residentes del norte del país que han sido evacuados de sus hogares durante casi un año, desde el inicio de la guerra en Gaza y el intercambio de fuego entre las FDI y Hezbolá.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Israel seguirá con sus operaciones militares en el Líbano hasta que los residentes del norte puedan regresar de manera segura a sus hogares.

“Estamos asestándole a Hezbolá golpes que nunca imaginó. Lo estamos haciendo con fuerza y astucia. Les puedo prometer algo: no descansaremos hasta que [los desplazados del norte] regresen a sus hogares”, afirmó Netanyahu en un comunicado.

Los ataques de Israel en el Líbano. (AFP).

Más temprano el miércoles, el ex jefe de inteligencia de las FDI, Amos Yadlin, dijo que las fuerzas militares deberían debilitar a Hezbolá con poder aéreo durante dos semanas antes de comenzar una invasión con fuerzas terrestres.

Hezbolá y la guerra urbana

Los combatientes libaneses de Hezbolá se encuentran cerca de múltiples lanzacohetes en el sur del Líbano, el 21 de mayo de 2023. (Foto de ANWAR AMRO / AFP). / ANWAR AMRO

¿Cómo Hezbolá se ha preparado para una posible invasión terrestre de las fuerzas de Israel?

Tanto medios israelíes como de otros países han comparado las capacidades militares de las FDI y Hezbolá en el ámbito de una posible guerra terrestre.

De acuerdo con un artículo publicado por el diario estadounidense “The Wall Street Journal”, una de las armas más letales de Hezbolá para una guerra urbana es el misil antitanque Almas (diamante en farsi), de fabricación iraní. Esta arma está basada en el misil israelí Spike, que supuestamente fue capturado por la milicia libanesa durante la Guerra del Líbano del 2006 y transferida a Irán.

El misil Almas es comparable a sistemas antitanque avanzados como el Javelin de Estados Unidos, que ha sido utilizado por las fuerzas de Ucrania contra vehículos blindados rusos, según el Wall Street Journal.

El misil antitanque Almas de Irán. (Captura de video).

Hezbolá ha usado el Almas para ataques de precisión. Enero de este año lo empleó contra un radar israelí y otros equipos de reconocimiento cerca de la frontera.

Además, informó el Journal, en los últimos meses Hezbolá ha estado reforzando sus preparativos para una posible guerra a gran escala, ampliando su red de túneles en el sur del Líbano, reubicando a los combatientes y aumentando el contrabando de armas.

Fuentes de Estados Unidos y de otros países le dieron al diario que Irán ha aumentado el suministro de armas ligeras, misiles antitanque y misiles no guiados de largo alcance a Hezbolá.

“Tenemos todo lo que tienen los iraníes”, dijo un ex oficial de Hezbolá.

Ynet, uno de los tres principales sitios web de noticias de Israel, recordó que durante la Segunda Guerra del Líbano en el 2006, Hezbolá utilizó misiles antitanque para infligir daños significativos a las fuerzas israelíes.

Durante un discurso pronunciado la semana pasada, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, insinuó que se estaban preparando para una invasión terrestre de Israel. La calificó de “oportunidad histórica” y expresó su entusiasmo por tal escenario. “Estamos esperando sus tanques. Cuando vengan, serán bienvenidos”, dijo.

El Wall Street Journal destacó que desde la guerra del 2006 Hezbolá ha acumulado decenas de miles de cohetes, aunque miles de estos fueron destruidos en los ataques aéreos israelíes de los últimos días.

Además, refirió que los milicianos han adquirido una valiosa experiencia participando en la guerra civil de Siria, donde lucharon junto a las fuerzas rusas e iraníes y aprendieron tácticas militares convencionales.

Los especialistas consultados por el Wall Street Journal manifestaron que Hezbolá podría adoptar las tácticas utilizadas por Rusia en Ucrania, lanzando andanadas de cohetes y drones para abrumar las defensas aéreas de Israel. Las autoridades israelíes estiman que tal escenario podría resultar en cientos de víctimas.

Hezbolá es más peligroso que en el 2006

Combatientes libaneses de Hezbolá simulan incursiones transfronterizas en Aaramta, en la frontera con Israel, el 21 de mayo de 2023. (Foto de ANWAR AMRO / AFP). / ANWAR AMRO

Para el analista internacional Francesco Tucci, Hezbolá es más peligroso ahora que en el 2006, y tiene experiencia en guerra urbana. “Por eso Israel tuvo que retirarse del sur del Líbano. Yo no creo que sea viable una invasión del sur del Líbano para buscar otra vez a Hezbolá, porque Israel se fue porque estaba sufriendo muchas bajas”, dijo a El Comercio.

“Hezbolá tiene la experiencia de combate urbano y está mucho más armado que Hamás, su arsenal es mucho más nutrido. Son paramilitares de verdad que tienen capacidad de combate urbano. Sería complicado. Se está presionando al Líbano, pero no veo viable una invasión otra vez del sur del país. A lo mejor las fuerzas que está reuniendo Israel servirán para evitar que Hezbolá pueda cruzar la frontera y hacer ataques transfronterizos, eso sí”, agregó.

“Es cierto que ahora ha sufrido una serie de golpes y reveses en sus armamentos, y eso podría hacer pensar en la posibilidad de una invasión, aprovechando de la debilidad del armamento en este momento de Hezbolá. Pero sería muy arriesgado por parte de Israel. No considero que se haga este tipo de intervención porque se abriría otro frente aparte del de Gaza. Y luchar en dos frentes generará dispersión de fuerzas”, anotó Tucci.

Con respecto al papel de Irán, Tucci no cree que la República Islámica se involucre directamente en la defensa de Hezbolá porque no quiere una guerra total en el Medio Oriente.

“Hay que recordar que tras el ataque de Israel en el consulado de Irán en Siria, hubo una represalia, pero esta fue más simbólica que real, porque Irán avisó con antelación que iba a responder. Avisó también a Estados Unidos. Y tanto Estados Unidos como Francia y el Reino Unido apoyaron a Israel para neutralizar los drones y los misiles que lanzó Irán”, sostuvo.

“Yo creo que Irán puede enseñar el músculo, pero dentro del respeto de una línea roja que no va a cruzar, porque no quiere una escalada. No creo que vaya a golpear a Israel y causar bajas. No tiene interés por ahora”, agregó.

Tucci comentó que los masivos ataques de Israel contra más de 1.600 objetivos de Hezbolá en el Líbano dan a entender que la operación fue planeada desde hace tiempo, a través de un robusto y serio trabajo de inteligencia que le permitió identificar los blancos principales.

A pesar de ello, indica que no se debe subestimar la capacidad de Hezbolá, incluso después de la eliminación de varios de sus comandantes a manos de Israel.

“Yo no creo que este tipo de estrategia consistente en eliminar a los comandantes pueda resultar, porque siempre habrá sustitutos, como ya ha pasado. Entonces, se debería buscar otro tipo de estrategia, no solo militar, para debilitar tanto a Hezbolá como a Hamás. Sin embargo, Benjamin Netanyahu escogió la línea dura con estos ataques que él definió como preventivos, diciendo vamos a atacar antes de ser blanco de ataque. Pero es una estrategia que lleva décadas. Dependiendo de quién sea el primer ministro se puede intensificar o reducir”, precisó.