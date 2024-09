Entrevista…

“Un contraataque de Hezbolá va a depender de Irán”

Carlos Novoa Shuña

Analista internacional, especialista en temas del Medio Oriente





¿Hezbolá está en su peor momento desde su fundación?

Se podría decir que es el momento más difícil para Hezbolá desde su fundación en 1982. Los golpes de Israel han sido contundentes y han chocado contra la población civil, con su día a día. Entonces, en el Líbano los seguidores del grupo están interpretando un alejamiento entre el discurso de los dirigentes y la realidad, porque el discurso de los líderes siempre ha sido contundente, pero lo que sucede les está quitando credibilidad política.





¿Qué le queda a Hezbolá, detener sus ataques en la zona fronteriza de Israel o va a responder con fuerza?

Ahora Hezbolá no está en la posibilidad de lanzar un contraataque, algo que quisieran hacer. Eso va a depender de la ayuda iraní, de cuánto Irán se involucre en el tema. Sabemos que Hezbolá, que es un grupo chiita, depende mucho de la República Islámica, pero Irán también está aplicando lo que se conoce como realismo en las relaciones internacionales. Tiene intereses, no amigos. Entonces, medita sobre cuánto pueden perjudicarse sus intereses si se involucra mucho con Hezbolá; moralmente tiene que hacerlo, pero de ahí a la cuestión la práctica no se sabe.

El otro tema es que en este momento Hezbolá es más una fuerza paramilitar que una fuerza social, y ese capital social que tenía se le ha ido resquebrajando con las últimas ofensivas.