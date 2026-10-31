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Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, hace gestos a sus seguidores durante el mitin de la noche electoral, en Tel Aviv, en la madrugada del 28 de octubre de 2026, en el marco de las elecciones legislativas de Israel. (Jack GUEZ / AFP)
Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, hace gestos a sus seguidores durante el mitin de la noche electoral, en Tel Aviv, en la madrugada del 28 de octubre de 2026, en el marco de las elecciones legislativas de Israel. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Gadi Eisenkot, líder opositor del partido israelí Yashar!, dejó abierta este sábado la posibilidad de formar un Gobierno con el respaldo de las listas integradas por palestinos con nacionalidad de Israel, al señalar que cualquier diputado que acepte sus “cuatro principios” fundamentales será considerado como “potencial socio”.

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