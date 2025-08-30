Los hutíes del Yemen confirman que su primer ministro murió en un ataque israelí

Un hombre mira un televisor que muestra al primer ministro hutí Ahmed Al-Rahawi, en Saná, Yemen. Foto: EFE/EPA/Yahya Arhab
Un hombre mira un televisor que muestra al primer ministro hutí Ahmed Al-Rahawi, en Saná, Yemen. Foto: EFE/EPA/Yahya Arhab
Los anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, , murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

“Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros”, señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.

Dichas fuentes añadieron que el ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Los hutíes del Yemen elevan a seis los muertos en los ataques de Israel contra Saná. Foto: EFE/EPA/Yahya Arhab

Al-Rahawi, primer ministro del gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por .

