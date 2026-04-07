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Los dolientes portan los ataúdes de Pierre Mouawad y su esposa Flavia, quienes murieron en un presunto ataque israelí en la ciudad de Ain Saadeh el 5 de abril, durante su funeral en la aldea libanesa de Yahchouch el 7 de abril de 2026. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP
Los dolientes portan los ataúdes de Pierre Mouawad y su esposa Flavia, quienes murieron en un presunto ataque israelí en la ciudad de Ain Saadeh el 5 de abril, durante su funeral en la aldea libanesa de Yahchouch el 7 de abril de 2026. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP
Por Agencia EFE

El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano supera ya los 1.500 y el de heridos los 4.800, después de que otras 33 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas y de que 173 más resultaran heridas en diferentes ataques.

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