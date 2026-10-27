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Resumen

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Árabes israelíes esperan en un colegio electoral en Tayibe, en el centro de Israel, el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JAMAL AWAD).
Árabes israelíes esperan en un colegio electoral en Tayibe, en el centro de Israel, el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JAMAL AWAD).
/ JAMAL AWAD
Por Agencia EFE

Los palestinos con ciudadanía israelí acudieron este martes en masa a votar en las elecciones generales de Israel, con largas colas en colegios electorales de localidades árabes como Abu Gosh, a las afueras de Jerusalén, en unos comicios en los que esta minoría aspira a ser decisiva para desalojar del poder a Benjamin Netanyahu.

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