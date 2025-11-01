Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Trabajadores del Ministerio de Salud de Gaza reciben los cadáveres de palestinos fallecidos que habían sido retenidos por Israel durante la guerra, el 15 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
/ HAITHAM IMAD
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén
Resumen de la noticia por IA
Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los de tres cuerpos entregados anoche a Israel por , con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.

Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: La próxima fase en Gaza será abordada el lunes por 8 ministros de Exteriores en Estambul

Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

En el marco del alto el fuego, que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 17 rehenes, por lo que quedan 11 en el enclave.

Miembros de Hamás portan un cuerpo recuperado de un túnel. (Archivo). (Foto: AFP)
Miembros de Hamás portan un cuerpo recuperado de un túnel. (Archivo). (Foto: AFP)

Por su parte, , con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 225 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados, mientras que otros han sido enterrados en fosas comunes en los cementerios.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC