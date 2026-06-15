El ministro de Defensa de Israel afirmó el lunes que las fuerzas de su país permanecerán en Líbano, Siria y Gaza por tiempo indefinido, horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluido en el frente libanés.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo seguimos una política clara según la cual el ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período ilimitado, con el fin de proteger la frontera y a las comunidades israelíes de los elementos yihadistas que operan desde allí”, declaró Israel Katz en un comunicado.

Katz también advirtió a Irán que, si ataca a Israel en respuesta a su campaña en Líbano, el ejército israelí responderá con “toda su fuerza”.

Como se recuerda, el 2 de marzo Líbano entró en la guerra por los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para “eliminar” al movimiento chiita proiraní, y ocupa actualmente una parte del país vecino.

Vehículos militares israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.700 muertos desde marzo, según el gobierno libanés.

En tanto, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó su deseo de que el acuerdo, del que no fue notificado oficialmente, “ponga fin de forma definitiva al ciclo de violencia”.