“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo seguimos una política clara según la cual el ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período ilimitado, con el fin de proteger la frontera y a las comunidades israelíes de los elementos yihadistas que operan desde allí”, declaró Israel Katz en un comunicado.
Katz también advirtió a Iránque, si ataca a Israel en respuesta a su campaña en Líbano, el ejército israelí responderá con “toda su fuerza”.
Como se recuerda, el 2 de marzo Líbano entró en la guerra por los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para “eliminar” al movimiento chiita proiraní, y ocupa actualmente una parte del país vecino.