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Soldados israelíes en el sur de Líbano, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Fuerzas de Defensa de Israel
Soldados israelíes en el sur de Líbano, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Fuerzas de Defensa de Israel
Por Agencia AFP

El ministro de Defensa de Israel afirmó el lunes que las fuerzas de su país permanecerán en Líbano, Siria y Gaza por tiempo indefinido, horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluido en el frente libanés.

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