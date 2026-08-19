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Palestinos transportan el cuerpo de una persona fallecida tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos transportan el cuerpo de una persona fallecida tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este miércoles a al menos 10 gazatíes e hirió a otros 20 en dos ataques en la Franja, uno de ellos contra la sede principal de la Policía municipal en la norteña ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas y policiales.

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