El Ejército israelí mató este miércoles a al menos 10 gazatíes e hirió a otros 20 en dos ataques en la Franja, uno de ellos contra la sede principal de la Policía municipal en la norteña ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas y policiales.

Según un comunicado de la Policía gazatí, un dron israelí bombardeó su sede en la ciudad de Gaza, matando a al menos nueve personas e hiriendo a otras 15 que fueron trasladadas al Hospital Shifa. Además, una décima persona murió en un segundo ataque contra un motociclista en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Entre los fallecidos, confirmó la nota de este cuerpo de seguridad, se encuentran Faten al Sajar, directora de la Policía Femenina de Gaza, además del nuevo director de la Policía de Gaza, nombrado hace ocho días después de que su predecesor fuera a su vez asesinado.

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“Hacemos un llamamiento a los mediadores y a la comunidad internacional para que intervengan urgentemente y detengan la peligrosa escalada israelí”, afirmó el Ministerio del Interior y Seguridad gazatí en un comunicado, en el que acusa a Israel de “eliminar al cuerpo policial” para sembrar el caos.

El Ejército de Israel confirmó los bombardeos, asegurando que estaban dirigidos contra el brazo armado de Hamás, tanto en Nuseirat como en la ciudad de Gaza, si bien no identificó a los fallecidos ni especificó cuántos pertenecían a la organización.

Entre los fallecidos en el encuentro en la sede de la Policía, que se producía precisamente para inaugurar en el cargo a su nuevo director, fueron identificados: Abu Akram Jandia, Abu Abdullah Al Hajin, Abu Jalil Tamraz, Bilal Abu Samaan, Abu Omar Alyan y Faten al Sahlar.

Palestinos trasladan el cuerpo de una persona fallecida a un hospital tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER / MOHAMMED SABER

Escalada de nuevos bombardeos

Esta escalada bélica se produce dos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reuniera en Jerusalén con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la reunión, que se estima que duró unas cuatro horas, Netanyahu manifestó su escepticismo sobre el plan estadounidense para Gaza, según el medio norteamericano Axios, mientras que Kushner le sugirió que Estados Unidos entendería que atacase Gaza en caso de “amenazas inminentes”.

Esto contradice lo rubricado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), que ya mencionaba el “cese de las operaciones militares” en Gaza, tanto de las facciones palestinas como de Israel, como requisito para avanzar hacia las siguientes etapas, incluido el desarme del grupo islamista Hamás.

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De igual forma, las tropas israelíes debían haberse replegado al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Pese al alto el fuego, Israel ha matado en la Franja desde octubre de 2025 a más de 1.270 gazatíes y herido a unos 4.200, según datos del Ministerio de Sanidad local, que eleva la cifra total de asesinados desde el 7 de octubre de 2023 a 73.400.

Este junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos reiteró que Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra en Gaza, debido a sus ataques deliberados contra niños palestinos.

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