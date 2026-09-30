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Resumen

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Palestinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo israelí contra un minibús que causó la muerte de cinco personas en el barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Palestinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo israelí contra un minibús que causó la muerte de cinco personas en el barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este miércoles a cinco personas en un ataque con dron contra un vehículo usado para transportar viajeros en la ciudad de Gaza, al norte del enclave palestino, informaron la Media Luna Roja y el hospital Shifa de la urbe palestina.

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