El Ejército israelí atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás, confirmaron a EFE fuentes médicas y de Defensa Civil.

“Cuando vi allí a una niña mártir, lloré, grité y me derrumbé. La estaba abrazando; era la hija de mi hija”, dijo a EFE Abu Azzam, abuelo de Nour, una de las niñas que murió en el ataque israelí.

Abu Azzam explicó que a las 22.00 hora local del miércoles (19.00 GMT), en plena celebración del Aid al Adha (una importante celebración musulmana), varios proyectiles impactaron uno de los edificios situados junto al campamento de tiendas donde viven decenas de familias, provocando que fragmentos de metralla y escombros cayeran sobre las carpas.

“Bajo estas piedras, bajo esta tienda, estaban mi nieta, mi nieto y su madre. De no ser por la protección de Dios, todos habrían pasado a formar parte de los mártires en este lugar”, agregó.

Mientras el hombre, aún afectado, contaba lo ocurrido, una familia que sobrevivió al ataque contra el edificio intentaba recuperar algunas de sus pertenencias de la última planta, cuyas paredes quedaron destruidas.

La escena se repetía también en las tiendas de campaña, donde niños y adultos limpiaban y trataban de rescatar algunos objetos de valor entre los escombros.

Entre ellos estaba Adnan Jamil Abu Ajwa, de 28 años, quien mientras caminaba entre los restos de su carpa, contó a EFE que hace una semana había invertido unos 3.500 euros en amueblar lo que sería la habitación de su futuro hijo, pero lo perdió todo e incluso estuvo a punto de quedar atrapado entre los escombros.

“Me sacaron de debajo de los escombros mientras mi esposa y yo estábamos aquí. Llegué a casa a las 19.00. Llevaba días sin dormir y dije que quería dormir por la noche porque hoy (jueves) quería trabajar. No sé cómo desperté. Me desperté y encontré a mis hermanos tirados entre los escombros”, añadió.

Familiares de una niña palestina y su madre se sientan junto a sus cuerpos en el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER / MOHAMMED SABER

De acuerdo con el balance de Protección Civil, entre las víctimas se encuentran Ahmad Abu Halima (43 años), Israa Imad Salim (17), Sidra Iyad Azzam (12), Sarah Sameh Rajab (9), Nour Abu Halima (12), Yamen Abu Halima (13), Shaima Khalil Shaban al Suweirki (28), Ihsan Matar Bulbul (81) y Attaf Sobhi Bulbul (47).

Tras el ataque, un integrante del grupo islamista Hamás reivindicó a Imad Salim (el fallecido de 17 años) como miembro del batallón en el barrio gazatí de Zeitún.

Al menos 15 personas resultaron heridas y fueron trasladados a los hospitales Al Shifa y Al Hilal, entre ellos Mohamad Shawiz, de 28 años, quien perdió a su esposa y a su hija en el ataque. Otro de sus hijos permanece en estado crítico.

Israel continúa atacando la Franja de Gaza a diario, pese al alto el fuego del pasado octubre y desde entonces, ha matado al menos a 906 personas, además de herido a otras 2.700, según datos del Ministerio de Sanidad.

En total, más de 72.800 gazatíes han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 (cuando comenzó la actual ofensiva israelí tras los ataques de Hamás), entre ellos unos 20.000 menores.

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