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El Ejército israelí atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás identificado como Imad Aslim Abu Hassan, según fuentes médicas y de la Defensa Civil. Foto: EFE/ Ahmad Awad
El Ejército israelí atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás identificado como Imad Aslim Abu Hassan, según fuentes médicas y de la Defensa Civil. Foto: EFE/ Ahmad Awad
Por Agencia EFE

El Ejército israelí atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás, confirmaron a EFE fuentes médicas y de Defensa Civil.

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