El Ejército israelí mató este martes a siete gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería ‘En los buenos y malos tiempos’, localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas.

“Siete personas murieron, entre ellas al menos un niño, y más de quince heridos fueron transferidos de los hospitales de campaña estadounidenses y de la Media Luna Roja Palestina al Hospital de Shifa”, confirmó a EFE un trabajador del centro.

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El bombardeo fue causado por dos misiles israelíes, que ocasionaron graves daños al local e hirieron a la mayoría de las personas que se encontraban en su interior, según fuentes locales.

Los heridos fueron transportados inicialmente en vehículos particulares, mientras las ambulancias intentaban llegar al lugar, que es también una de las zonas más transitadas de la ciudad de Gaza, tanto por miles de palestinos desplazados como por personas que visitan el paseo marítimo y el puerto.

Este ataque se produce después de que la víspera el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reuniera en Jerusalén con Jared Kushner, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar los pasos a seguir para dar comienzo a la segunda fase de un alto el fuego estancado y que Israel no ha respetado desde que se firmase el pasado octubre.

En la reunión, que se estima que duró unas cuatro horas, Netanyahu manifestó su escepticismo sobre el plan estadounidense para Gaza, según el medio norteamericano Axios, mientras que Kushner le sugirió que Estados Unidos entendería que atacase Gaza en caso de “amenazas inminentes”.

Esto contradice lo rubricado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), que ya mencionaba el “cese de las operaciones militares” en Gaza, tanto de las facciones palestinas como de Israel, como requisito para avanzar hacia las siguientes etapas, incluido el desarme de Hamás.

De igual forma, las tropas israelíes debían haberse replegado al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Pese al alto el fuego, Israel ha matado en la Franja desde octubre de 2025 a más de 1.270 gazatíes y herido a unos 4.200, según datos del Ministerio de Sanidad local, que se suman a los 73.400 asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en un enclave devastado y con escasez de agua potable, electricidad, refugio y medicamentos.

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