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Resumen

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Imagen de soldados y tanques israelíes apostados en la ciudad de Gaza. Foto: EFE/Patricia Martínez-Sastre/ Archivo
Imagen de soldados y tanques israelíes apostados en la ciudad de Gaza. Foto: EFE/Patricia Martínez-Sastre/ Archivo
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este martes a siete gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería ‘En los buenos y malos tiempos’, localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas.

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