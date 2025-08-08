Un soldado de la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá. (Foto: IRNA)
Un soldado de la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá. (Foto: IRNA)
Israel mata a un miliciano de Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de Líbano
Israel mata a un miliciano de Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de Líbano

El mató este viernes a un miliciano del grupo chií Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de , según un comunicado castrense.

El miliciano, identificado por las fuerzas israelíes como , era responsable de inteligencia en la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, según Israel.

Fue asesinado en un ataque aéreo en la zona de Aadloun, en el sur del país vecino, por violar “los entendimientos entre Israel y Líbano”.

Pese al cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hezbolá o infraestructura perteneciente al movimiento.

El Ejército israelí desmanteló un túnel subterráneo de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, en el sur de Líbano, a pesar de la tregua entre las partes que lleva ya un mes en vigor, aunque la mayoría de las tropas israelíes permanecen en el país. EFE/ Ejército Israelí
La frecuencia y envergadura de los ataques ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con los esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el .

