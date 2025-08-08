Israel mata a un miliciano de Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de Líbano

Escucha la noticia
El Ejército israelí mató este viernes a un miliciano del grupo chií Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de Líbano, según un comunicado castrense.
El miliciano, identificado por las fuerzas israelíes como Muhammad Hamza Shahada, era responsable de inteligencia en la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, según Israel.
Fue asesinado en un ataque aéreo en la zona de Aadloun, en el sur del país vecino, por violar “los entendimientos entre Israel y Líbano”.
Pese al cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hezbolá o infraestructura perteneciente al movimiento.
La frecuencia y envergadura de los ataques ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con los esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el desarme de Hezbolá.
