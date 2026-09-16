El Ejército de Israel ha matado a un niño de 5 años en un ataque con dron que cayó sobre una fila de civiles que hacían cola para recoger agua de una planta de desalinización en el centro de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias en el enclave palestino.

Según el hospital gazatí Al Awda, el ataque tuvo lugar en la calle Salah al Din, que recorre la Franja palestina de norte a sur, a la altura del campamento de desplazados de Al Rih, en la zona centro.

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En el lugar atacado, cada día civiles hacen cola para recoger agua potable de una estación de desalinización. El ataque también dañó un café cercano, indicaron fuentes locales.

El hospital gazatí recibió el cuerpo de un niño de 5 años llamado Odai al Mureidi y varios heridos más, algunos de ellos críticos.

Una mochila escolar perteneciente a Amal al-Mughayyir, quien murió en un ataque israelí, es colocada sobre su cuerpo durante su funeral en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).

Consultado por EFE, el Ejército israelí dijo estar comprobando la información sobre el ataque.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este miércoles, las tropas israelíes han matado a 73.795 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.381 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.