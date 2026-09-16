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Resumen

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La madre de Amal al-Mughayyir, quien murió en un ataque de Israel, llora junto a su cuerpo durante su funeral en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
La madre de Amal al-Mughayyir, quien murió en un ataque de Israel, llora junto a su cuerpo durante su funeral en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
/ HAITHAM IMAD
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel ha matado a un niño de 5 años en un ataque con dron que cayó sobre una fila de civiles que hacían cola para recoger agua de una planta de desalinización en el centro de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias en el enclave palestino.

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