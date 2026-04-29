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Esta fotografía, tomada desde el norte de Israel, muestra un convoy de las Naciones Unidas (ONU) circulando cerca de casas destruidas en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, el 29 de abril de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
Esta fotografía, tomada desde el norte de Israel, muestra un convoy de las Naciones Unidas (ONU) circulando cerca de casas destruidas en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, el 29 de abril de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
/ JALAA MAREY
Por Agencia EFE

Un soldado del Ejército libanés y su hermano murieron este miércoles en un ataque israelí contra la motocicleta en la que viajaban por el sur del Líbano, después de que de madrugada perdieran la vida cinco miembros de una misma familia libanesa, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

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