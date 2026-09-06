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Resumen

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Un avión de reconocimiento del Ejército de Israel atacó un vehículo civil al oeste de la ciudad de Gaza provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre, informó el Hospital Al Shifa. (EFE/ Ahmad Awad).
Un avión de reconocimiento del Ejército de Israel atacó un vehículo civil al oeste de la ciudad de Gaza provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre, informó el Hospital Al Shifa. (EFE/ Ahmad Awad).
Por Agencia EFE

Un avión de reconocimiento del Ejército israelí atacó este domingo por la tarde a un “vehículo civil” al oeste de la ciudad de Gaza provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre, informó el Hospital Al Shifa.

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