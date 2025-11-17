Israel mata a una niña y a un hombre y hiere a otras dos personas en Gaza

Vista de una calle en la ciudad de Gaza arrasada por los ataques israelíes. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber
Vista de una calle en la ciudad de Gaza arrasada por los ataques israelíes. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber
El mató a una niña y a un hombre este lunes en la zona de Beit Lahia, en el , controlado por las fuerzas israelíes, en un ataque en el que también resultaron heridas dos personas en el barrio de Shejaia del este de la capital gazatí, por donde discurre la ‘línea amarilla’ de retirada de las tropas.

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Al Ahli, a donde llegaron las cuatro víctimas, el hombre que murió se encontraba en la zona de Al Atatara de Beit Lahia cuando fue alcanzado por el fuego israelí.

Respecto a la otra víctima mortal, una niña, las fuentes indicaron que sus heridas se debieron al ataque de un dron cuadricóptero contra un grupo de personas en el barrio de Shejaia, que se encuentra en el este de la ciudad de Gaza y por donde discurre la divisoria hasta la que se ha replegado el Ejército israelí de acuerdo a la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El ataque a Shejaia dejó también, según las fuentes, dos heridos.

Gaza ha quedado en ruinas en medio del conflicto entre Israel y Hamás.
Gaza ha quedado en ruinas en medio del conflicto entre Israel y Hamás.

Prácticamente, cada día se registran muertos o heridos palestinos por , en lo que normalmente el Ejército israelí califica de “terroristas” que estaban más allá de la zona amarilla, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el , más de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

