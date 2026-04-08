Resumen

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Un hombre utiliza un cubo con agua para intentar apagar el fuego del vehículo del periodista palestino Mohammed Washeha tras un ataque aéreo de Israel en el sur de la ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
Un hombre utiliza un cubo con agua para intentar apagar el fuego del vehículo del periodista palestino Mohammed Washeha tras un ataque aéreo de Israel en el sur de la ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).
/ OMAR AL-QATTAA
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El Ejército de Israel asesinó este miércoles al periodista del canal catarí Al Jazeera, Mohammed Wishah, en un ataque con un dron contra su vehículo en la Ciudad de Gaza, matando a un segundo pasajero, confirmó la Defensa Civil local y el propio canal de televisión.

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