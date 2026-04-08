El Ejército de Israel asesinó este miércoles al periodista del canal catarí Al Jazeera, Mohammed Wishah, en un ataque con un dron contra su vehículo en la Ciudad de Gaza, matando a un segundo pasajero, confirmó la Defensa Civil local y el propio canal de televisión.

Equipos de Defensa Civil acudieron al lugar del ataque y extinguieron el coche en llamas, que circulaba por la calle Al Rashid, la vía costera que discurre al oeste de la capital gazatí, detalló esta fuente.

Dentro del vehículo, encontraron dos cuerpos, ambos gravemente quemados, y uno de ellos fue identificado como Washah. La identidad de la segunda persona aún se desconoce, y ambos cuerpos fueron trasladados al Hospital Al Quds.

En un comunicado, Al Jazeera dijo que Wishah era uno de sus corresponsales del canal Mubasher, que transmite completamente en árabe y emite conferencias en vivo desde 2005.

Israel mata al periodista de Al Jazeera Mohammed Wishah al bombardear su carro en Gaza. (Captura de video, Al Jazeera).

El grupo islamista Hamás condenó, a su vez, el asesinato y dijo que se suma a una “larga serie de crímenes” que Israel ha perpetrado contra los periodistas en la Franja en un intento de impedir que “se difunda la verdad sobre el genocidio” del pueblo palestino.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CJP), Israel ha matado al menos a 210 informadores en Gaza, y su Ejército ha cometido “más asesinatos selectivos de periodistas” que cualquier otro ejército desde 1992, año en el que el comité comenzó su monitoreo.