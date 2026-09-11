El Ejército israelí (FDI) anunció este viernes haber matado al comandante de Hamás para la Brigada de Jan Yunis -“fundamental” en la planificación de los atentados del 7 de octubre de 2023, según reconoció el propio grupo islamista palestino después- y a otros miembros en un ataque al sur de la Franja de Gaza perpetrado ayer.

“Muhammad Yazouri era responsable de gestionar a los integrantes de la brigada y de dirigirlos para impulsar y ejecutar planes terroristas contra las fuerzas de el Ejército de Israel y la población civil israelí”, dijo el Ejército sobre el comandante de la Brigada de Jan Yunis abatido en esa misma ciudad.

Según la versión castrense israelí, Yazouri también “trabajaba para reconstruir las capacidades de la brigada” mermadas por la guerra.

Asimismo, el Ejército aseguró haber acabado con la vida de otro comandante y un “operativo del ala militar de Hamás”, igualmente pertenecientes a la Brigada de Jan Yunis.

En otro comunicado, las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, despidieron con honores a Yazouri, que también era miembro del Consejo Militar General.

La milicia de Hamás detalló que su “recorrido” abarcó desde el mando del batallón central de Jan Yunis hasta la dirección de la unidad de inteligencia de la brigada, donde “destacó y desempeñó un papel fundamental en la planificación” de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí.

Un tanque del ejército israelí protege la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, cerca del kibutz Nahal Oz, el 22 de diciembre de 2008. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

“A este comandante le sucederán miles de líderes firmes y muyahidines que no conocerán el descanso hasta que la tierra y los lugares sagrados sean purificados de la inmundicia de la ocupación”, expresó la milicia en su nota.

Poco después, las FDI han emitido otro comunicado en el que decían haber “eliminado” al jefe de la célula de francotiradores de la Brigada de Rafah, también de Hamás, en otro ataque también ejecutado ayer en Jan Yunis. El grupo islamista palestino no se ha pronunciado aún al respecto.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza, el 10 de octubre del año pasado, Israel ha matado a 1.359 palestinos y ha herido a otros 4.517, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de la Administración política de Hamás. En este mismo periodo, se han recuperado los cuerpos de 831 palestinos fallecidos.

Desde el 7 de octubre de 2023, esa cifra asciende a 73.670 palestinos - en su mayoría mujeres y niños - y 174.682 heridos.

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