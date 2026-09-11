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Resumen

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Varias personas portan el cuerpo de Mohammed al-Yazouri durante su funeral en Khan Yunis, al oeste de la Franja de Gaza, el 11 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Varias personas portan el cuerpo de Mohammed al-Yazouri durante su funeral en Khan Yunis, al oeste de la Franja de Gaza, el 11 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Por Agencia EFE

El Ejército israelí (FDI) anunció este viernes haber matado al comandante de Hamás para la Brigada de Jan Yunis -“fundamental” en la planificación de los atentados del 7 de octubre de 2023, según reconoció el propio grupo islamista palestino después- y a otros miembros en un ataque al sur de la Franja de Gaza perpetrado ayer.

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