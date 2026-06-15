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Palestinos lloran junto al cuerpo de un niño muerto en un ataque militar de Israel en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2026. (Foto de Bashar Taleb / AFP).
Palestinos lloran junto al cuerpo de un niño muerto en un ataque militar de Israel en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2026. (Foto de Bashar Taleb / AFP).
/ BASHAR TALEB
Por Agencia EFE

Soldados israelíes mataron a un niño de 6 años de un disparo en la cabeza e hirieron a su padre cuando caminaban, junto con otro familiar, por una calle de la Franja de Gaza cercana a la línea amarilla, unos hechos que lamentó el Ejército israelí que dijo estar investigando.

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