Soldados israelíes mataron a un niño de 6 años de un disparo en la cabeza e hirieron a su padre cuando caminaban, junto con otro familiar, por una calle de la Franja de Gaza cercana a la línea amarilla, unos hechos que lamentó el Ejército israelí que dijo estar investigando.

El incidente tuvo lugar ayer domingo sobre las tres de la tarde, cuando el pequeño, su padre y el cuñado de éste caminaban por la calle Salah al Din a la altura de Deir al Balah (centro), cerca de los bloques amarillos que marcan la posición de las tropas israelíes, explicó este lunes a EFE desde Gaza a través de una llamada telefónica Naouaf Abu Alagiin, abuelo del niño.

En ese momento, según explicó después de oír el relato de su hijo, soldados israelíes abrieron fuego contra ellos desde un puesto militar, tras lo que un vehículo militar se les acercó, los detuvo y los trasladó a una base israelí, donde interrogó al padre y a su cuñado durante horas.

Sobre la medianoche, los soldados israelíes liberaron en la misma calle al padre, herido grave con disparos en sus piernas, y a su hijo muerto, con cuyo cuerpo tuvo que caminar a cuestas buscando ayuda, explicó Abu Al Ayin.

Finalmente, el progenitor consiguió que miembros de la milicia proisraelí de Shawqi Abu Nasira los llevaran al hospital Mártires de Al Aqsa, a donde llegó con el cuerpo de su hijo sobre las dos de la mañana de este lunes.

Este centro hospitalario informó de la muerte del niño, llamado Rayan Bahaa Abu Al Nayin, por una herida que entró y salió de su cráneo, y del estado crítico del padre. El cuñado, indicó a EFE el abuelo, permanece detenido por las fuerzas israelíes.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí afirmó que sus soldados identificaron a varios gazatíes que se acercaban e “iniciaron los procedimientos estándar de detención de sospechosos, que incluyeron disparos de advertencia”.

“Se informó de que, como resultado de los disparos, un gazatí falleció y otro resultó herido”, según el Ejército, que lamentó “cualquier daño sufrido” e indicó que “los detalles del incidente están siendo investigados”.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó este lunes de que los muertos por ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 se situaron en 73.003, tras incluir los últimos fallecidos registrados ayer domingo.

De ellos, casi un millar han sido en los ocho meses de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, a pesar del cual el Ejército israelí sigue llevando a cabo ataques diarios en el territorio palestino y ocupando más parte de su territorio.