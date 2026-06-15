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Los dolientes se despiden de los cuerpos de un palestino y su hijo que murieron tras un bombardeo israelí, durante su funeral en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Los dolientes se despiden de los cuerpos de un palestino y su hijo que murieron tras un bombardeo israelí, durante su funeral en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

El Ejército israelí mató este lunes a un padre gazatí y a su hijo de 10 años en el norte de Gaza, tras bombardear con un dron la azotea en la que el hombre rellenaba los depósitos de agua de su vivienda, según confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Shifa.

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