Palestinos lloran a sus familiares, muertos en ataques israelíes, antes de su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: AFP/ Omar AL-QATTAA
Palestinos lloran a sus familiares, muertos en ataques israelíes, antes de su funeral en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Foto: AFP/ Omar AL-QATTAA
/ OMAR AL-QATTAA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel mató a 19 gazatíes este viernes, el día de la entrada en vigor del alto el fuego
Resumen de la noticia por IA
Israel mató a 19 gazatíes este viernes, el día de la entrada en vigor del alto el fuego

Israel mató a 19 gazatíes este viernes, el día de la entrada en vigor del alto el fuego

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

mató al menos a 19 palestinos en la este viernes, el día en que formalizó la entrada en vigor del alto el fuego, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.

La agencia palestina de noticias Wafa reportó este viernes algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que habrá un ‘desarme’ en próxima fase del acuerdo de Israel y Hamás sobre Gaza

“El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)”, informó hoy el Ejército israelí en un comunicado.

Según fuentes del enclave consultadas por EFE, la mayoría de los , vetada a la prensa internacional desde hace dos años, se produjeron antes del mediodía.

Además, las mismas fuentes informaron de que durante la jornada de hoy los equipos de defensa civil han recuperado, después de que las tropas completaran esta mañana la primera retirada pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 se sitúan en 60.034 personas. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 se sitúan en 60.034 personas. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como ‘línea amarilla’ dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca -, EFE pudo comprobar cómo miles de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Hamás dispone ahora de que siguen en su poder, de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC