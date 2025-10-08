Mediadores dicen que Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda a Gaza

Los mediadores en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto anunciaron el jueves en la televisión egipcia que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo sobre un intercambio de rehenes y prisioneros y sobre la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal de Egipto, indicó que el entendimiento “ fue alcanzado esta noche en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza ”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Información en desarrollo...