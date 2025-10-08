Mediadores dicen que Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda a Gaza

Escucha la noticia
Los mediadores en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto anunciaron el jueves en la televisión egipcia que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo sobre un intercambio de rehenes y prisioneros y sobre la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal de Egipto, indicó que el entendimiento “fue alcanzado esta noche en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.
Información en desarrollo...
