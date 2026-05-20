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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, se burló de los activistas de la Flotilla para Gaza. (Cuenta X de Itamar Ben Gvir).
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, se burló de los activistas de la Flotilla para Gaza. (Cuenta X de Itamar Ben Gvir).
Por Agencia EFE

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos.

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