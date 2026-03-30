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De izquierda a derecha: el sargento Ben Cohen, el capitán Noam Madmoni y el sargento Maxsim Entis, quienes murieron en combate en el Líbano. (FDI / Haaretz).
De izquierda a derecha: el sargento Ben Cohen, el capitán Noam Madmoni y el sargento Maxsim Entis, quienes murieron en combate en el Líbano. (FDI / Haaretz).
Por Agencia AFP

El ejército de Israel anunció este martes la muerte de cuatro soldados en el sur del Líbano, lo que eleva a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron las hostilidades con el grupo proiraní Hezbolá en medio de la guerra en Oriente Medio.

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