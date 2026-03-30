El ejército de Israel anunció este martes la muerte de cuatro soldados en el sur del Líbano, lo que eleva a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron las hostilidades con el grupo proiraní Hezbolá en medio de la guerra en Oriente Medio.

El ejército identificó a tres soldados de una brigada de reconocimiento muertos “en combate” el lunes, y agregó que un cuarto había sido asesinado, aunque su nombre no fue revelado.

“Además, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves en el incidente”, agregó la misma fuente.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cuando Hezbolá lanzó un ataque contra territorio israelí, que ha respondido con una oleada de ataques masivos.