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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, habla durante una rueda de prensa en Eslovenia, en Liubliana, el 9 de septiembre de 2026. Foto: MARTIN METELKO / AFP
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, habla durante una rueda de prensa en Eslovenia, en Liubliana, el 9 de septiembre de 2026. Foto: MARTIN METELKO / AFP
/ MARTIN METELKO

Agencia AFP

El canciller israelí, , afirmó que su país “no tiene intención de expulsar ni deportar a nadie de la ”, durante una rueda de prensa en la capital eslovena, Liubliana, donde acudió para inaugurar la primera embajada israelí.

En cambio, “si alguien desea emigrar voluntariamente y existe un país dispuesto a acogerlo, como ocurre en cualquier zona de conflicto del mundo, no nos opondremos, pero no obligaremos a nadie contra su voluntad”, añadió.

Varios miembros del gobierno israelí han planteado proyectos destinados a hacer salir a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, presentando esta iniciativa en gran medida como voluntaria y afirmando que los palestinos quieren marcharse, pero que el movimiento islamista se lo impide.

La guerra emprendida por Israel en Gaza ha causado más de 73.000 muertos y 174.000 heridos en el lado palestino desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Los palestinos con sus pertenencias huyen de sus hogares tras los ataques aéreos de Israel en la ciudad de Gaza el 13 de octubre de 2023. (Foto de Mahmud Hams / AFP).
Los palestinos con sus pertenencias huyen de sus hogares tras los ataques aéreos de Israel en la ciudad de Gaza el 13 de octubre de 2023. (Foto de Mahmud Hams / AFP).

El conflicto se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel, que dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP.

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