El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén
Resumen de la noticia por IA
Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén

Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Oficina del primer ministro israelí, , confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la . Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Israel ha matado a 97 palestinos y herido a 230 desde el inicio de la tregua con Hamás en Gaza

Tras este primer paso, el cuerpo, que , será trasladado para el proceso de identificación al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

“Todas las familias de los rehenes desaparecidos han sido informadas y les acompañamos en este difícil momento. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no se detendrá hasta que se recupere el último”, añade la nota.

Asimismo, el mandatario israelí pidió que se “respete la privacidad de las familias” y que no se difundan “rumores e información que no sea oficial”.

Ceremonia en de Eliyahu Margalit. identificado como el cadáver del rehén entregado anoche por Hamás. Foto: EFE/ Ejército Israelí
Ceremonia en de Eliyahu Margalit. identificado como el cadáver del rehén entregado anoche por Hamás. Foto: EFE/ Ejército Israelí

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del , ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20.00 hora local (17.00 GMT).

Con la entrega de este último, en Gaza quedan todavía los cadáveres de 16 cautivos.

El grupo palestino recordó hoy que se enfrenta a “importantes desafíos” para la localización de estos cadáveres “debido a la extensa destrucción” que hay en Gaza causada por los bombardeos israelíes, además de la falta de equipo pesada que necesitan para retirar los escombros.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC