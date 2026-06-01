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El 28 de mayo de 2026, varias personas observan los daños en el lugar de un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano. (Foto de KAWNAT HAJU / AFP).
El 28 de mayo de 2026, varias personas observan los daños en el lugar de un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano. (Foto de KAWNAT HAJU / AFP).
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

Tras invadir el sur de Líbano y arrasar varias localidades, Israel ordenó este lunes bombardear la periferia de Beirut, bastión de Hezbolá, a la espera de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

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