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Soldados israelíes cargan proyectiles en un obús autopropulsado israelí que dispara ráfagas hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
Soldados israelíes cargan proyectiles en un obús autopropulsado israelí que dispara ráfagas hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El Ejército israelí emitió este martes una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hezbolá en el sur de Líbano.

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