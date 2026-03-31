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El Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió una ceremonia religiosa para conmemorar el Domingo de Ramos en Jerusalén el 29 de marzo de 2026. (Foto de Ammar Awad / AFP).
El Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió una ceremonia religiosa para conmemorar el Domingo de Ramos en Jerusalén el 29 de marzo de 2026. (Foto de Ammar Awad / AFP).
/ AMMAR AWAD
Por Agencia EFE

La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, afirmó este martes que la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos culpables de ‘asesinato terrorista’ cambia “la idea de Estado que existe en Israel”.

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