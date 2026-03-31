La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, afirmó este martes que la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos culpables de ‘asesinato terrorista’ cambia “la idea de Estado que existe en Israel”.

“Cambia mucho la idea de Estado que existe en Israel en este momento. Cambia mucho, en definitiva. Esperamos y debemos trabajar con todos los sectores de la sociedad civil para lograr mantener viva la atención y evitar un mayor deterioro”, indicó Pizzaballa en una rueda de prensa celebrada en el Patriarcado Latino de Jerusalén con motivo de la Semana Santa.

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en la víspera la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de ‘asesinato terrorista’, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

“No existen unas condiciones para que la pena de muerte pueda considerarse necesaria. Para todos nosotros es una noticia que hemos recibido con un gran dolor, y con gran sufrimiento que profundizará el odio, si puedo decirlo así, entre israelíes y palestinos”, prosiguió el patriarca latino.

La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir, intentó descorchar una botella de champán para celebrar la nueva medida.

Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y únicamente la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.