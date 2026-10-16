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Resumen

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Los palestinos reciben alimentos en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 26 de febrero de 2024. (Foto de AFP).
Los palestinos reciben alimentos en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 26 de febrero de 2024. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Por tercer día consecutivo no entra ningún bien comercial a Gaza, lo que ha reducido en un 50 % el número de camiones que entraban cada semana en el enclave ocupado, de acuerdo con las autoridades israelíes, e impactado de forma directa el acceso a alimento, según datos de la Autoridad General de Cruces y Fronteras del Gobierno de Hamás.

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