Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, en el Parlamento en Canberra, Australia, el 11 de febrero de 2026. (EFE/EPA/MICK TSIKAS)
El presidente de Israel, Isaac Herzog, en el Parlamento en Canberra, Australia, el 11 de febrero de 2026. (EFE/EPA/MICK TSIKAS)
/ MICK TSIKAS
Por Agencia AFP

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el jueves que el antisemitismo en Australia es “aterrador”, pero que la mayoría de la gente quiere tener buenas relaciones con la comunidad judía, en el último día de su visita al país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista
Oriente Medio

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista

Presidente de Israel dice que antisemitismo en Australia es “aterrador”
Oriente Medio

Presidente de Israel dice que antisemitismo en Australia es “aterrador”

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos

Trump dice que Irán “quiere” un acuerdo nuclear mientras Estados Unidos despliega flotilla
EEUU

Trump dice que Irán “quiere” un acuerdo nuclear mientras Estados Unidos despliega flotilla