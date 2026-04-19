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Un cráter provocado por una explosión cerca de una vivienda dañada en la aldea de Dibbine, al sur del Líbano, en la frontera con Israel, el 19 de abril de 2026. (FADEL itani / AFP)
Un cráter provocado por una explosión cerca de una vivienda dañada en la aldea de Dibbine, al sur del Líbano, en la frontera con Israel, el 19 de abril de 2026. (FADEL itani / AFP)
/ FADEL ITANI
Por Agencia AFP

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el ejército recibió instrucciones de emplear “toda su fuerza” en Líbano, incluso durante el alto el fuego en vigor, en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a una amenaza, y prometió arrasar las viviendas.

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