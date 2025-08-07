Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
/ ABIR SULTAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel: protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza
Israel: protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza

Israel: protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza

Centenares de personas se congregan este jueves en Jerusalén frente a la oficina del , , donde tiene lugar la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre los próximos pasos en Gaza, para mostrar su rechazo a la expansión de la ofensiva en la Franja y pedir un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás.

Según recoge el periódico israelí Haaretz, entre los asistentes se encuentran (uno en noviembre de 2023 y otro en enero de este año), Ilana Gritzewsky, Arbel Yehoud y Sharon Cunio Alony. Sus respectivas parejas, Matan Zangauker, Ariel Cunio y David Cunio continúan en cautiverio.

Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
En Tel Aviv, otro centenar de personas protestan frente a Metzudat Zeev, la sede del Likud, el partido de Netanyahu. También piden el fin de la ofensiva y el regreso de los rehenes.

Líder de la oposición de Israel: Ocupar Gaza “es una pésima idea”


También se celebran pequeñas protestas en otras localidades de Israel como Haifa, Herzliya, Ness Ziona o Bersheeba, según imágenes compartidas por el Movimiento Prodemocracia.

Estas protestan llegan mientras el gabinete de seguridad, el órgano que gestiona la ofensiva en Gaza, se encuentra reunido para abordar si aprueban o no la ocupación total del devastado enclave palestino.

Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, con cadenas, pancartas y fotos de los rehenes, protestan frente a la oficina del primer ministro israelí. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Horas antes, en una entrevista con el canal estadounidense Fox y en declaraciones a medios indios en Jerusalén, Netanyahu confirmó que su intención es controlar toda la Franja, pero que no pretende anexionar el enclave y que lo gobernará de forma temporal un organismo sin la presencia de Hamás.

