Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué dice el plan de EE.UU. para reconstruir Gaza y cuánto quiere pagar a los palestinos para que se vayan?
Estados Unidos ya tiene un plan para el futuro de Gaza, que incluye el desplazamiento “voluntario” de toda su población para la reconstrucción del devastado enclave palestino. Se trata del primer documento elaborado a partir de la idea que esbozó el presidente Donald Trump hace unos meses, cuando dijo que buscará convertir ese territorio en una “riviera del Medio Oriente”.

