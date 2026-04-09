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Las autoridades israelíes permiten este jueves, a musulmanes, cristianos y judíos acudir a los lugares de culto en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén Este. (EFE)
Las autoridades israelíes permiten este jueves, a musulmanes, cristianos y judíos acudir a los lugares de culto en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén Este. (EFE)
/ Patricia Martínez Sastre
Por Agencia EFE

Los lugares sagrados de Jerusalén, entre ellos la Iglesia del Santo Sepulcro, la Mezquita de Al Aqsa o el Muro de las Lamentaciones, recibieron fieles este jueves tras 40 días clausurados por el Gobierno israelí, que hasta ahora había esgrimido motivos de seguridad derivados de la guerra con Irán para mantenerlos cerrados.

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