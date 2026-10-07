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Resumen

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Un soldado israelí se agacha para encender una vela en el monumento a las víctimas de los ataques de Hamás de 2023 en el recinto del festival Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP
Un soldado israelí se agacha para encender una vela en el monumento a las víctimas de los ataques de Hamás de 2023 en el recinto del festival Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP
/ JOHN WESSELS
Por Agencia AFP

Israel homenajea este miércoles a las víctimas del ataque hace tres años perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamás, justo antes de unas elecciones marcadas por el recuerdo de la jornada más sangrienta desde la creación del Estado hebreo.

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