Israel homenajea este miércoles a las víctimas del ataque hace tres años perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamás, justo antes de unas elecciones marcadas por el recuerdo de la jornada más sangrienta desde la creación del Estado hebreo.

En Reim, donde ese 7 de octubre se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado al amanecer por los milicianos islamistas, los allegados de las víctimas observaron un minuto de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza.

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“Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre”, dijo a AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años junto a otras 360 personas en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

“Me acuerdo de todo”, añade. “El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando”.

Familiares y amigos se congregaron en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2026, para conmemorar el tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás. (Foto de JOHN WESSELS / AFP). / JOHN WESSELS

“Lo echo de menos”, dice a su vez Anna Davitashvili, de 53 años, recordando a su hijo mayor Shaun, muerto con 25 años junto a sus amigos en el festival Nova.

“Siento tantísimo no haber podido salvarlo...”, cuenta con lágrimas en los ojos.

También se observó un momento de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el fatídico asedio.

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de combatientes palestinos traspasaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Una mujer camina por el monumento a las víctimas de los ataques de Hamás de 2023 en el recinto del festival Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2026. Foto: AFP / JOHN WESSELS

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 estaban ya muertos.

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo”.

El movimiento dijo haber “roto el mito del ejército invencible” y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue “la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento”.

Seguridad reforzada

Las conmemoraciones adquieren este año una dimensión especial por ser las primeras desde la entrada en vigor, en octubre del año pasado, del alto el fuego en Gaza.

El territorio palestino quedó reducido a escombros e inmerso en una inmensa crisis humanitaria tras más de dos años de hostilidades israelíes, que dejaron más de 74.000 muertos, según cifras de las autoridades de Hamás consideradas fiables por la ONU.

Los actos oficiales se celebraron en Jerusalén el lunes, una fecha fijada por el gobierno conforme al calendario hebreo. El primer ministro Benjamin Netanyahu participó.

Los eventos se realizan bajo una seguridad reforzada, a tres semanas de las elecciones generales en Israel y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el ejército estaba en alerta por información “de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” por el aniversario.

Según las autoridades del enclave palestino, al menos dos personas murieron en ataques israelíes nocturnos contra el territorio.

Las elecciones del 27 de octubre serán las primeras desde los ataques.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para el primer ministro Netanyahu, quien en los últimos tres años lanzó también campañas masivas en Líbano e Irán, e intervino igualmente en Siria y Yemen.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques.

“Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra”, declaró a periodistas en el sitio del festival Nova.

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