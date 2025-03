Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) están atendiendo a numerosos heridos en toda la Franja de Gaza tras los múltiples ataques israelíes de la pasada madrugada del martes. En el Hospital Nasser, los equipos de MSF han recibido 55 muertos y 113 heridos. En Deir Al Balah, el hospital de campaña de MSF ha recibido 10 heridos, mientras que en la sala de urgencias del hospital de Al Aqsa han llegado 20 fallecidos y 68 heridos. En la clínica de MSF en Attar, en Al-Mawasi en el sur de Gaza, los equipos han atendido a 26 heridos, tres de ellos en estado crítico, trasladados posteriormente al Hospital Nasser. La clínica fue alcanzada por metralla, pero el personal de MSF resultó ileso.

MSF sigue pidiendo un alto el fuego duradero en Gaza. La violencia y la devastación no pueden recomenzar. Israel debe poner fin al castigo colectivo de la población palestina. Se les debe permitir la entrada de ayuda y artículos de primera necesidad.

A continuación compartimos los testimonios en audio de tres de nuestros trabajadores:

Palestinos cargan un cuerpo rescatado de los escombros de la casa de la familia Qrayqea, destruida por los ataques israelíes al amanecer en el distrito de Shujaiya, al este de la Ciudad de Gaza. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

Dr. Mohammad Qishta, médico de urgencias de MSF en el Hospital Nasser

“La emergencia en el Hospital Al-Nasser fue terrible. Recibimos muchos cadáveres y partes de cadáveres, la mayoría de ellos niños y mujeres. La situación era desastrosa. Los cadáveres estaban por todas partes en la sala de urgencias, la gente estaba sumida en un estado de confusión total. Algunas personas acudieron rápidamente para recibir tratamiento y otras familias acudieron a la sala de urgencias en busca de protección.

Cada uno de nosotros tenía dos preocupaciones: una de ellas era clasificar los casos y ayudar a los que lo necesitaban; intervenir rápidamente. Y la otra era tranquilizar a las familias para que estuvieran bien y a salvo, sobre todo porque la mayoría de nosotros hemos regresado a los lugares donde vivíamos después de un largo periodo de tiempo desplazados.

En ese momento, todos rezaban a Dios para que ninguno de sus familiares estuviera presente entre los mártires y los heridos. La situación era muy tensa, y los médicos de urgencias se caían y se desmayaban. Lloraban debido a la intensidad y la dificultad de la situación.

Luego vimos algunos casos graves, como quemaduras de tercer grado, quemaduras en la cara, amputaciones, heridas en la cabeza, heridas en el pecho... La mayoría de los casos se clasificaron según la Ley de Triaje como casos rojos. Al final, hubo también casos que se clasificaron como amarillos o verdes; por ejemplo, casos de personas heridas con cortes o fracturas.

Nuestra unidad de respuesta a emergencias en el hospital Nasser, de la que formo parte, recibió no menos de 400 casos en menos de dos horas. La situación era desastrosa. Hubo muchos casos en el Hospital Nasser, muchos civiles. Algunos de ellos estaban en el refugio de emergencia. mientras que otros estaban con sus familias o heridos. Era difícil hacerse cargo de la situación allí porque había muchos heridos y personas civiles en el Hospital Nasser”.

Claire Nicolet, responsable de emergencias de MSF en Gaza

“Esta noche a las 2 a. m. nos despertamos por los sonidos de los bombardeos, de los intensos bombardeos. Fueron 20 minutos absolutamente aterradores, con bombas por todas partes. Cuando empezamos a analizar la situación, entendimos que el ataque masivo, con ataques aéreos, artillería pesada y drones, había sido en toda la Franja de Gaza. Después de estos 20 minutos, continuamos escuchando durante toda la noche fuertes bombardeos, ataques aéreos y artillería en Rafah, en Jan Yunis, en casi todas las partes de Gaza.

También oímos, desde el mismo momento en que empezó, el sonido de las ambulancias porque, obviamente, había un gran número de pacientes, de heridos y de muertos. Llegaron muchos pacientes a los diferentes hospitales. Por supuesto, resulta muy complicado cuando se produce un ataque de este tipo atender a los heridos de manera eficaz.

Así que fue bastante complicado para los hospitales, que se vieron rápidamente colapsados. En este momento la situación es bastante difícil porque significa que los pacientes no pueden moverse, no saben si es seguro hacerlo. E incluso nuestros equipos, no saben si pueden moverse por la Franja de Gaza porque, como había una tregua en curso, no había ningún sistema de notificación ni ningún sistema para estar seguros de que estaríamos a salvo al movernos (en el caso de que esto ocurriera). También significa que nuestros equipos del norte y del sur vuelven a estar separados. Y que la población no puede moverse libremente de un lugar a otro. En realidad, hay muy poco acceso a la atención sanitaria y muy poco acceso a refugios, ya que todo está destruido.

La gente está completamente aterrorizada. Han visto que se han reanudado los combates y tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Por desgracia, también nos hemos enterado de que las evacuaciones médicas se han detenido por ahora; hasta hoy, todos los días, había algunos pacientes que salían por Rafah. Esto no sucederá hoy y no sabemos si seguirá sucediendo. Así que, por el momento, esta es la situación en la que vivimos. Por desgracia, hay muchas necesidades, pero también mucha incertidumbre sobre lo que vendrá. La gente está muy asustada y tiene mucho miedo de lo que pueda ocurrir”.

Dr. Mohammed Abu Mughaiseeb, coordinador médico adjunto de MSF en el sur de Gaza

“Nos despertamos a las 2 a.m. por unos ataques aéreos muy intensos. La zona de Rafah-Al Mawasi temblaba de verdad. El suelo temblaba.

El lugar en el que estaba temblaba por completo. Todo esto nos recuerda al comienzo de la guerra, por el tipo de ataques aéreos, que fueron muy intensos.

Empezamos a contactar con los equipos que están trabajando en nuestras instalaciones en el Hospital Nasser. En un primer momento recibieron cinco pacientes (tres niños, una mujer y un adulto). El tipo de lesiones que presentaban eran muy graves. Desde amputaciones de extremidades hasta complicados casos ortopédicos y de quemaduras.

En total, el Ministerio de Salud dijo esta mañana que ha habido más de 400 víctimas durante la noche, durante los ataques aéreos, en toda la Franja de Gaza, de norte a sur. Los hospitales no pueden hacer frente a la situación debido al gran número de víctimas que recibieron al mismo tiempo en todos los hospitales, del norte al sur”.