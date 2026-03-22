Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía muestra el puente de Tayr Falsay destruido, que conectaba las aldeas situadas al sur del río Litani con las de la orilla norte, tras ser blanco de un ataque aéreo israelí el 13 de marzo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
Una fotografía muestra el puente de Tayr Falsay destruido, que conectaba las aldeas situadas al sur del río Litani con las de la orilla norte, tras ser blanco de un ataque aéreo israelí el 13 de marzo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado que cazas de combate destruyan “de inmediato” todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país, informó en un comunicado, donde señala también que Israel busca acelerar la destrucción de viviendas libanesas de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.