Al menos diez muertos en ataques israelíes durante una incursión a las afueras de Damasco

Un cortejo fúnebre transporta el cuerpo de una de las víctimas sirias asesinadas en el ataque israelí contra la localidad de Beit Jinn, en la zona rural de Damasco, cerca del monte Hermón, Siria, el 28 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, , informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya.

Israel bombardeó la zona después de que un grupo de soldados suyos fuese rodeado en Beit Jinn durante la incursión y de que estallasen enfrentamientos con residentes de la localidad, según el canal, sin que por el momento se sepa en qué tipo de acciones pereció cada una de las víctimas.

Francisco Sanz
Al Ijbariya aseguró que todavía quedan más personas atrapadas entre los escombros, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó en un comunicado que dos patrullas israelíes ingresaron a las afueras del pueblo en medio de ataques para llevar a cabo una campaña de arrestos, lo que provocó choques con jóvenes locales que trataron de frenar su entrada en el área.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la “defensa” de la minoría drusa siria.

Israel bombardeó el jueves Damasco y otras regiones de Siria para proteger a los drusos de los ataques de las fuerzas sirias y de grupos beduinos.
Israel bombardeó el jueves Damasco y otras regiones de Siria para proteger a los drusos de los ataques de las fuerzas sirias y de grupos beduinos.

El Estado judío bombardea de tanto en tanto el territorio sirio, como hizo este verano en repetidas ocasiones cuando decidió intervenir en favor de los drusos durante enfrentamientos internos en el sur de Siria.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido sobre todo incursiones terrestres en las provincias fronterizas y, a veces, tan al norte como las afueras de Damasco.

El Ejército israelí comenzó este jueves 17 de julio a levantar un muro junto a las vallas alambradas en la frontera con Siria, que cientos de drusos cruzaron ayer desde ambos lados, para evitar nuevos saltos a la valla, dijo a EFE una fuente de seguridad israelí. (EFE)

